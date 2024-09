En los últimos meses, las actuaciones de Sergio Romero bajo los tres palos de Boca Juniors estuvieron bajo la lupa de los hinchas. En el Superclásico del sábado, el arquero volvió a tener otro flojo encuentro y lo coronó con un cruce verbal con los plateístas que reprobaron su juego.

Romero se enfrentó a los hinchas que lo insultaron y protagonizó un tenso momento tras el final del duelo ante River. A 48 horas de aquel episodio, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme decidió cómo castigar al futbolista por la secuencia.

Según la información de Tato Aguilera, se resolvió una suspensión de dos partidos para Romero. Es decir, no estará junto al plantel en la visita a Belgrano de Córdoba del próximo sábado al igual que ante Argentinos Juniors en La Bombonera, el domingo 6 de octubre.

Además, el Consejo del Fútbol buscará a un nuevo arquero de cara al 2025 para que le compita el puesto al igual que Leandro Brey, quién se hará cargo del arco de Boca al menos por los próximos dos encuentros por Liga Profesional.

El comunicado de Boca por la sanción a Romero

“El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors)“.

“Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos“.

“Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía“.

Qué dijo Chiquito Romero sobre su cruce con los hinchas

En zona mixta, Romero se presentó ante los periodistas y comenzó con un descargo y pedido de disculpas: “Antes que nada voy a arrancar por lo importante, no es que el partido no lo sea, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final, cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue a la cabeza. Obviamente que ni yo ni nadie sale a jugar un partido para perderlo“.

“El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que suceda, le ofrezco disculpas porque estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme. Está también en su derecho de expresarse y ya está”, se extendió.

Martínez sigue en el cargo y trabaja de cara a Belgrano

A pesar de las dudas sobre su continuidad, el entrenador y el Consejo del Fútbol resolvieron que continúe con su labor y, en ese contexto, este lunes lideró la práctica en el Boca Predio de cara a la visita del próximo sábado a Belgrano de Córdoba.

Con el correr de los días se sabrá si Martínez se inclina por un volantazo en cuanto a la formación. Lo concreto es que no podrá contar con Chiquito Romero por la sanción, así como tampoco con Cristian Lema, expulsado sobre el final del Superclásico.