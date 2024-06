Son muchos los jugadores que pasaron por Boca en los últimos años y la gran mayoría le deja la puerta abierta a un retorno. Quien no quiso ser la excepción fue Eduardo Salvio, que está con ganas de volver al fútbol argentino y no descarta al Xeneize.

“Siempre están las ganas de volver. Nunca le voy a cerrar las puertas. Haber jugado en Boca fue una de las mejores cosas de mi vida. El recuerdo es único”, aseguró el Toto en Radio Mitre. Teniendo en cuenta que queda libre del Pumas de México el próximo 30 de junio, avisó: “No descarto quedarme en el fútbol argentino. Extraño estar acá”.

Además, desechó cualquier tipo de posibilidad de ponerse la camiseta del eterno rival: “No jugaría en River. Respeto a todos los equipos, pero jamás jugaría en River”. Y agregó: “Ahora la situación del River vs. Boca es diferente. Sigue siendo parejo, pero el resultado a favor de Boca”.

Eduardo Salvio: su salida de Boca y la relación con Riquelme

“No siento que me haya ido por la puerta de atrás. Gané 4 títulos, no puedo ver mal mi etapa en Boca. Me hubiera gustado que se diera distinto, se dio como se dio”, recordó el Toto, que abandonó el club de la Ribera a mediados de 2022, tras no renovar su contrato.

Sobre el actual presidente, declaró: “Con Riquelme tengo la mejor relación, desde que me fui he hablado una que otra vez con él. Con Román y todos los chicos del Consejo tengo buena relación, sigo en contacto”.

“El logro más grande de mi carrera es haber jugado un Mundial (Rusia 2018), pero mi experiencia en Boca fue única”, completó.

El paso de Eduardo Salvio por Boca

Salvio llegó a Boca en 2019 y se marchó hacia México después de 3 años. Durante su estadía en La Ribera, fueron 70 los partidos que afrontó Eduardo Salvio, quien convirtió 19 goles y aportó 7 asistencias. Además, logró 4 títulos: