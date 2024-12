Boca hoy: oferta por Giuliano Galoppo, buscan a Leandro Brey y más

Falta poco más de una semana para que Boca comience la pretemporada y el Consejo de Fútbol sigue trabajando para que Fernando Gago tenga caras nuevas. El Xeneize busca refuerzos en todas las líneas, especialmente en la mitad de la cancha, donde ya hay un apuntado.

En las últimas horas, se conoció que el club ya hizo una oferta por Giuliano Galoppo para intentar quedarse con su pase. Mientras tanto, desde Europa vinculan a Leandro Brey con varios equipos importantes. A continuación, todo lo que tenés que saber este 25 de diciembre.

Oferta millonaria por Giuliano Galoppo

La cartita de Navidad de Boca tiene nombre y apellido: Giuliano Galoppo. Desde La Ribera presentaron una oferta de aproximadamente 2,5 millones de dólares para quedarse con el volante ofensivo del São Paulo de Brasil, que viene de atravesar una particular situación en el mercado de pases.

La propuesta deslizada por el Consejo de Fútbol es por el 50% de la ficha del ex Banfield, la cual aún no tiene respuesta por parte de la directiva del Tricolor. Por otro lado, según pudo averiguar BOLAVIP, todavía no existe un acuerdo entre el Xeneize y Galoppo por su contrato, un detalle que deberán sellar si la negociación entre las partes avanza de forma positiva.

Desde Europa revelan que 4 clubes siguen de cerca a Leandro Brey

Debido a estos encuentros y a los que disputó a lo largo de su corta carrera en Boca, en los que tuvo varias actuaciones determinantes, Brey despertó interés de diversos clubes de Europa que -según los rumores que circularon en las últimas horas- ya lo estarían siguiendo de cerca para un posible fichaje en los próximos mercados de pases.

En base a la información que brindó el periodista Ekrem Konur, equipos como Napoli y Lazio en Italia, Atlético de Madrid en España y Arsenal en Inglaterra tendrían en carpeta a Leandro Brey. El jornalista añade que los cuatro clubes lo tienen en la mira pensando en un proyecto de arquero para el futuro.

Los 6 jugadores que ganaron valor en el mercado desde la llegada de Fernando Gago

Fernando Gago asumió como entrenador de Boca a mediados de octubre de 2024. Con la temporada casi finalizando, el nacido en Ciudadela tenía dos objetivos principales con el Xeneize: ganar la Copa Argentina y clasificar a la Copa Libertadores. La clasificación la logró, pero no pudo quedarse con el título federal al haber caído con Vélez en semifinales.

Una de las grandes virtudes que tuvo Gago en los dos meses de trabajo en Boca fue la consolidación de algunos futbolistas que han mostrado buen nivel individual que contribuyó a lo grupal. Y más allá de lo estadístico o de lo demostrado en cancha, esta mejoría personal de más de un jugador xeneize se pudo ver también en sus valores de mercado.

Boca jugaría un amistoso contra Colo Colo

A pocos días para el inicio de la pretemporada, Boca está cerca de cerrar su primer amistoso. El equipo dirigido por Fernando Gago podría medirse ante Colo Colo, equipo que conduce tácticamente Jorge Almirón, que viene de ser campeón del fútbol chileno.

De acuerdo con lo informado por el periodista Rodrigo Gomez Flores, de Radio Cooperativa de Chile, los dos equipos se medirían el sábado 18 de enero en un encuentro amistoso. Dicha cita tendría lugar en el Estadio Único de San Nicolás, sin horario definido.

Banfield quiere a Renzo Giampaoli

De cara a la temporada 2025, Fernando Gago deberá decidir qué hacer con el futuro de los 15 jugadores que regresan de sus préstamos. Uno de los que no sería tenido en cuenta es el defensor central de 24 años, Renzo Giampaoli, que viene de tener una gran campaña en Defensor Sporting de Uruguay.

A pesar de la falta de defensores centrales en el plantel, el entrenador de Boca no tendría en los planes a Giampaoli, y es por eso que ya un equipo de la Liga Profesional comenzó con las primeras charlas formales para realizar una oferta para ficharlo a préstamo.

