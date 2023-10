A dos días del partido entre Boca y Palmeiras que definirá un finalista de la CONMEBOL Libertadores, la tensión entre ambos bandos se vive de manera vibrante. Luego del 0 a 0 en La Bombonera, el conjunto brasileño parte como favorito a quedarse con la serie por el presente, aunque el Xeneize buscará tirar la chapa en Brasil y quedarse con el pase a la final.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

En medio de este contexto de una previa caliente, un futbolista que viene de ser campeón de América con el Palmeiras se refirió a una posible chance de jugar en Boca, algo que destacó como su sueño. En concreto, hablamos de Deyverson, el delantero de 32 años que convirtió el gol que le dio la última Libertadores al Verdao en 2021.

Actualmente militando las filas del Cuiabá del Brasileirao, el carismático atacante carioca dialogó con Diario Olé y expresó su deseo de vestir la camiseta xeneize en algún momento de su carrera. “A ver… si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff… Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso. Con todo el respeto que tengo para Cuiabá, club con el que tengo contrato, pero hablo por mi sueño de jugar en Boca“, soltó de manera contundente el delantero brasileño.

Además, Deyverson reveló que no solo quiere jugar en Boca, sino que su máximo sueño es ganar la Libertadores con el club de la Ribera: “Pfff, te lo juro por Dios, si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores“, destacó en Diario Olé.

Respecto a las chances reales de jugar en Boca, el ex Palmeiras no tuvo filtro y soltó: “Tengo muchas ganas. La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos, ja. No hablé con Melo sobre esto pero lo escuché hablar mucho de sus ganas de jugar en Boca. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en la Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura“. ¿Se le dará el sueño a Deyverson de jugar en Boca?

Deyverson sobre Riquelme

El delantero le reveló a Olé su admiración por Román y la posibilidad de tomar un mate con él: “Uhhh, imaginate. El llamado de Míster Riquelme, el mejor junto con Maradona y Messi. Imaginate a Riquelme hablando conmigo, me pondría los pelos de punta. Nunca tomé mate, pero si él me invita unos mates voy sin problema. Es más, si me regala un mate lo dejo en el museo de mi casa y no lo toco más“, afirmó.

¿Cuándo jugó Deyverson en Palmeiras?

El delantero llegó a Palmeiras en 2017 luego de una trayectoria por Europa de poco más de seis temporadas y estuvo en el Verdao durante cuatro años. Tras su gol ante Flamengo en la final de la Libertadores 2021, Deyverson regresó a España una temporada, para finalmente recalar en su club actual, el Cuiabá.

Palmeiras vs Boca por la Copa Libertadores: cómo y dónde ver el partido

El encuentro de vuelta de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores será transmitido por la pantalla de Telefe. Además, también se podrá seguir el partido vía streaming en la plataforma Twitch.