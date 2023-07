A lo largo de las últimas horas, las redes sociales dieron muchísimo que hablar. En un restaurant de Puerto Madero, se pudo ver a Mateo Retegui junto a Enzo Francescoli, Matías Patanian (vicepresidente de River) y el representante de Facundo Colidio, Hernán Berman.

Los hinchas del Millonario comenzaron a inundar todos los portales web, como así también los diferentes posteos que se dieron en Twitter e Instagram, y crearon una enorme confusión sobre un posible arribo del atacante de Tigre, que pertenece a Boca.

Si bien es un futbolista que gusta por sus cualidades técnicas, muy lejos está de los planes del elenco riverplatense. No tienen pensado en ir detrás de sus pasos, por lo que no jugará en el plantel que dirige Martín Demichelis. Pero más allá de esta situación, se conoció la postura del Xeneize al respecto.

Fue el periodista Leandro Aguilera quien, en TyC Sports, explicó cuál fue la reacción de los miembros del Consejo de Fútbol y también de los directivos de Boca , a quienes también les llegó la imagen.