Juan Román Riquelme está buscando poder sumar a Diego Valoyes y también a Rodrigo Garro, que son dos de los mejores jugadores que posee Talleres. Hace tiempo que el colombiano aparece en el radar de Boca, pero el ex Instituto generó interés durante este último tiempo.

Más allá de haber sumado a Lucas Blondel y Lucas Janson, en Boca continúan negociando con Edinson Cavani para que se sume en este mercado y pueda disputar los octavos de final en la CONMEBOL Libertadores, dado a que los clubes deberán presentar los cambios en la lista de buena fe el próximo sábado 29 de septiembre.

La idea que tiene Riquelme es la de poder concretar los arribos de Valoyes y Garro, quienes vienen teniendo un enorme rendimiento, se transformaron en grandes figuras de la Liga Profesional, y podrían darle el salto de calidad al que aspira Jorge Almirón, el entrenador del Xeneize. Y ya se enteró qué pretenden en Talleres.

A lo largo de las últimas horas, y después de hacer un resumen de las negociaciones que la T tiene en su horizonte, el presidente Andrés Fassi le envió un claro mensaje al Consejo de Fútbol y explicó cómo puede darse la negociación entre Boca y los cordobeses .