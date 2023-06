Está claro que Darío Benedetto no está pasando por su mejor momento en Boca. Su promedio de gol bajó considerablemente, la gente ya no lo ovaciona como en otros tiempos y su influencia en el juego tampoco es la misma de antes. Por eso no sorprende que desde el Consejo de Fútbol busquen otro 9.

Si el club de la Ribera llegara a reforzarse en esa posición, la salida del Pipa podría anticiparse. Ofertas no le van a faltar. De hecho, en las últimas horas vincularon al ex-Olympique de Marsella con otro equipo del fútbol argentino. ¿Puede cambiar de camiseta?

“Desde el entorno de Christian Bragarnik le ofrecieron a Darío Benedetto a Vélez”, informó el medio Vélez a Fondo. El Fortín, que se encuentra más que complicado en la tabla de posiciones, busca renovarse y tiene la posibilidad del Pipa sobre la mesa. De todas formas, parece difícil que se dé.

“Yo estoy bien, son los boludos que siguen hablando boludeces“, declaró el jugador sobre su presente en Boca tras haberle convertido a Lanús. Cabe recordar que tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2024.