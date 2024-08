Los ídolos del Xeneize no quedaron en los mejores términos tras la salida de Seba de la conducción técnica allá por julio de 2022.

Sebastián Battaglia contó cómo quedó su vínculo con Riquelme tras su salida de Boca: “A veces las relaciones no son fáciles”

Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia son parte importante de la historia más gloriosa de Boca. Las conquistas dentro del campo de juego, los títulos ganados y el sentido de pertenencia los convirtió en ídolos. Ya una vez que colgaron los botines siguieron recibiendo el amor del pueblo Xeneize y ambos tuvieron la posibilidad de regresar al club, aunque en roles muy diferentes.

Román se volcó a la parte dirigencial, primero como vicepresidente de Jorge Amor Ameal y, desde diciembre de 2023, como máximo mandatario. Battaglia, en cambio, fue director técnico en Inferiores, luego en la Reserva y en 2021 le dieron la oportunidad de dirigir a la Primera. Bajo su conducción, el DT obtuvo la Copa Argentina y la Copa de la Liga, pero tras quedar eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores, fue despedido y si bien pasaron dos años, esa herida no cerró para Seba Battaglia.

¿Qué dijo Battaglia sobre su salida de Boca?

En diálogo con Infobae, Sebastián Battaglia se refirió a su salida del Xeneize: “No debería ser normal esa forma de irme, pero las reglas son así y el técnico es el primer fusible. Se dio de esa manera, pero le hemos podido dar a la gente campeonatos”.

Battaglia dirigió a Boca entre 2021 y 2022, obtuvo dos títulos. (Foto: IMAGO).

Battaglia habló sobre Riquelme

“A veces las relaciones no son fáciles y no coinciden los pensamientos. Uno no se imaginaba que apuntaba a eso, pero decidió ir por el lado de la política. Compartí un montón de momentos con él”, concluyó Battaglia.

Además, agregó: “Hay un montón de cosas a tener en cuenta: estar al frente de un grupo y que todo vaya por el mismo carril. Le hace bien al fútbol que esté gente como él, tiene una cabeza diferente”.

¿Cómo siguió la carrera de Battaglia?

Battaglia dejó Boca en julio de 2022 y permaneció un tiempo fuera del fútbol, pero en mayo de 2023 volvió a asumir un nuevo desafío, en esta oportunidad en Huracán. En junio del mismo año decidió dar un paso al costado tras diez partidos dirigidos y luego de la eliminación de la Copa Sudamericana. Desde entonces, Seba no volvió a dirigir, aunque sonó en más de un equipo del fútbol argentino en este último tiempo.