Según el periodista Mariano Grosman, el delantero ya no tendrá lugar en la consideración de Diego Martínez.

Si Darío Benedetto ya había perdido terreno en la consideración de Diego Martínez por un presente futbolístico con rendimientos por debajo de los demostrados por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, su último festejo de cumpleaños en medio de dos resultados negativos para Boca (empate ante Fortaleza y derrota ante Atlético Tucumán) le valieron como castigo no formar parte de la convocatoria para el duelo del pasado domingo ante Central Córdoba.

Con el partido ante Talleres a la vuelta de la esquina, Pipa mantuvo este jueves un cara a cara con el entrenador para exigir mayores precisiones sobre su situación en el plantel. Si bien no se dio a conocer cuál fue la respuesta de Martínez en esa charla, el periodista Marcelo Grosman hizo una sentencia para nada favorable en TyC Sports.

“El presente o el momento futbolístico de Benedetto, por lo menos en la consideración de este cuerpo técnico, ha dejado de existir hace ya varios partidos. Esto, sumado a lo que pasó la semana pasada, termina de juzgar el momento de Pipa dentro del plantel”, señaló.

Y agregó: “Es una utopía imaginar a Benedetto mucho más tiempo en Boca. Incluso se puede llegar a interrumpir su contrato, que vence a fin de años, dentro de un mes cuando empiece el mercado de pases. El enojo del entrenador es real”.

Benedetto ya no formaría parte de los planes de Diego Martínez.

Números que no ayudan

El segundo ciclo de Darío Benedetto en Boca, tras su paso por Olympique de Marsella y Elche, marca que disputó 96 partidos oficiales, con mucha más continuidad apenas se produjo su arribo que con Jorge Almirón y Diego Martínez como entrenadores, y convirtió 26 goles. De esos números, en lo que va del año Pipa solo sumó minutos en 13 encuentros y aportó apenas un gol, ante Tigre en febrero.

¿Cuáles serán los pasos a seguir por el Consejo de Fútbol?

Más allá de las decisiones deportivas que pueda tomar Diego Martínez en lo inmediato, se espera que Darío Benedetto pase a integrar una lista de futbolistas prescindibles a partir de la segunda mitad del año. El Consejo de Fútbol decidirá entonces si liberará al jugador seis meses antes que finalice su contrato para que pueda negociar con otro club o si lo mantendrá en el plantel hasta diciembre, fecha en que expira su contrato.

Nacho Rodríguez como alternativa

Si Darío Benedetto ya no juega en Boca, no parece haber intenciones de salir a buscar un centrodelantero en el mercado para ser alternativa a Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Por el contrario, hay intenciones de comenzar a dar rodaje al goleador de la Reserva Nacho Rodríguez, quien todavía no hizo su debut como profesional aunque sí estuvo convocado el pasado 20 de mayo, para la visita a Central Córdoba.