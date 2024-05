A falta de menos de un mes para el inicio del mercado de pases del fútbol argentino, la dirigencia de Boca se encuentra trabajando en la renovación de contratos de algunos de los jugadores que finalizan su vínculo en diciembre, para asegurarse de no perderlos de cara a la segunda parte de la temporada.

Tras acordar las renovaciones de Nicolás Figal y Luis Advíncula, llegó la tercera extensión de contrato en el Xeneize. En este caso, quien llegó a un acuerdo con la dirigencia para seguir en la institución por una temporada más, es el arquero de 37 años, Sergio Romero.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Chiquito y los dirigentes de Boca llegaron a un acuerdo para que el experimentado golero titular firme la extensión de su vínculo por un año más, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2025, por lo que tendrá 38 años a la hora de su finalización.

De esta manera, el elenco de la Ribera se asegura tener a sus dos principales arqueros de cara a la próxima temporada, y ahora seguirá trabajando en la continuidad de otras figuras, aunque no todas las situaciones están encaminadas de la misma manera, ya que algunos no seguirían en el club.

Los números de Sergio Romero en Boca

Desde su debut en el Xeneize, a principios del 2023, el arquero de 37 años disputó un total de 66 partidos, en los que recibió 60 goles y mantuvo su arco en 0 en 26 oportunidades. Además, atajó 14 de los 31 penales que le ejecutaron, con un 45,16% de efectividad.

Los otros contratos que vencen en Boca

De aquí hasta el fin de diciembre de este año, el Xeneize deberá trabajar en la renovación de contrato de cinco jugadores más: Pol Fernández, Nicolás Valentini, Darío Benedetto, Javier García y Edinson Cavani.

Las situaciones son distintas, ya que el volante central ya tiene una oferta de renovación sobre la mesa, pero poco a poco las charlas se han estancado debido a que no le gustó el trato que recibió por parte de los hinchas a principios de año, cuando fue silbado en más de una oportunidad.

En el caso de Cavani, aún no tiene una oferta para renovar su contrato, pero todo indica que el Xeneize le ofrecería la extensión, ya que el deseo del futbolista también es seguir jugando en el club.

Por otro lado, el caso más complicado, es el de Nicolás Valentini, el defensor central que rechazó la oferta de renovación ya que su deseo es ser transferido en el próximo mercado de pases. Es por eso que fue colgado por la dirigencia y no volverá a sumar minutos hasta resolver su futuro.

Finalmente, Darío Benedetto y Javier García se irían con el pase en su poder. El delantero, habría pedido salir en la siguiente ventana de fichajes, y si no quedará en libertad de acción en diciembre, mientras que del arquero aún no hay novedades, aunque no seguiría en el club.