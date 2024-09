Teniendo en cuenta que el Superclásico será el próximo 21 de septiembre, es decir, en exactamente 12 días, cualquier lesión de moderada gravedad deja a un jugador marginado de semejante duelo. Para Diego Martínez, desafortunadamente, se confirmó que una de las recientes figuras de su Boca se perderá el encuentro ante River que se disputará en La Bombonera.

Es que tras su lesión en el partido ante Talleres por Copa Argentina, Brian Aguirre sembró preocupación en el Mundo Boca debido a que sintió una dolencia en su rodilla. Y a pesar de que se descartó lo peor -una rotura de ligamentos- el santafecino que arribó desde Newell’s en el último mercado de pases quedó descartado para el Superclásico.

El diagnóstico que arrojaron los estudios realizados confirmaron un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda y tendrá que atravesar una proceso de recuperación que lo dejará fuera de las canchas entre 3 a 6 semanas. Así, Aguirre se perderá el clásico contra Racing de este fin de semana y el Superclásico del 21/09.

El extremo venía de destaparse como goleador en los partidos ante Rosario Central y Talleres y acumulaba dos tantos y una asistencia en 7 partidos con el Xeneize y empezaba a demostrar el porqué Boca pagó 5 millones de dólares por ficha. Lamentablemente para Diego Martínez, el delantero se lesionó en un momento clave y se perderá los próximos 4 partidos como mínimo. Entre ellos, el Boca-River. Dura baja para el club de la Ribera.

El cambio clave que Diego Martínez había hecho con Brian Aguirre

En sus primeros cinco partidos con la camiseta de Boca, Aguirre fue posicionado por Martínez en el puesto de volante por izquierda o incluso por derecha, pero varios metros retrasado de su puesto natural de extremo, lo que afectaba fuertemente su rendimiento.

En los últimos dos partidos, el santafecino de 21 años jugó de mediapunta, suelto detrás del 9 (Miguel Merentiel ante Rosario Central y Milton Giménez ante Talleres) y Aguirre brilló, aportando dos goles en 125 minutos jugados.

Y si bien para el Superclásico no se perfilaba como titular, debido a que en Boca apuntan que la dupla ofensiva sea Merentiel con Edinson Cavani, con su ausencia el Xeneize perderá una carta importante pensando en el recambio, y más aún si el partido con River requiere de un gambeteador como lo es Brian Aguirre.

Los posibles reemplazantes de Brian Aguirre

Contemplando que dentro del XI ideal de Diego Martínez, Aguirre aún no es titular indiscutido, en Boca buscan que Cavani esté al 100% para enfrentar a River y que juegue junto con Miguel Merentiel en el doble 9. Con la dupla uruguaya reemplazarían al extremo ex Newell’s para aquel encuentro superclásico, pero ante Racing el ‘Matador’ no sería arriesgado y jugaría Exequiel Zeballos o Milton Giménez en la ofensiva.

El panorama de los lesionados de Boca

Además de la reciente confirmada de Brian Aguirre con su esguince ligamentario de rodilla, en Boca hay cuatro futbolistas lesionados en la actualidad. Tres de ellos apuntan a estar disponibles para el Superclásico, Cavani, Sergio Romero y Marcos Rojo, mientras que el restante, Lucas Blondel, recién podrá regresar a las canchas en 2025 por su rotura de ligamentos cruzados a principio de año.