Tras el empate del sábado 1-1 entre Boca y Lanús en La Bombonera, Toti Pasman salió con los tapones de punta contra Edinson Cavani, quien en un par de intervenciones despertó, por primera vez, el murmullo generalizado de parte de los hinchas en las tribunas.

Curiosamente, para elaborar su crítica al delantero uruguayo que pese a su pobre actualidad se perfila para ser titular en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el periodista acudió a la figura de Ramón Wanchope Ábila, delantero con pasado en el Xeneize que marcó este lunes en el triunfo de Colón 3-1 sobre Argentinos Juniors.

“Mientras venía para acá, veo que hubo gol de Wanchope. Ya había metido la fecha pasada. Uno más uno, dos. Supera al gol de Cavani en Boca. Fijate lo meritorio que es lo de Wanchope que tiene más goles en este torneo que uno de los diez máximos goleadores en actividad del fútbol mundial“, dijo apenas inició su programa en Radio La Red.

“Hemos criticado a Messi. ¿Cómo no vamos a poder criticar a Cavani que está en la peor racha de su carrera? El mundo riquelmista quiere parar ese tsunami con la mano. Me lo vendieron como uno de los diez máximos goleadores en actividad y ahora no quieren ver que no hace goles“, agregó.

Y volviendo a poner al delantero de Colón de Santa Fe en la discusión, concluyó: “Al que en Boca echaron por gordo, tiene más goles que el que trajeron por monstruo. Wanchope en Boca le hizo goles a todos”.

¿Cuántos partidos de sequía lleva Cavani?

Edinson Cavani registra solo un gol con la camiseta de Boca, convertido en el triunfo 3-1 ante Platense del pasado 3 de septiembre. Desde entonces, acumula cuatro partidos disputados en los que no logró convertir.

Cavani sería titular ante Palmeiras

Más allá de haber brindado al equipo menos de lo que se esperaba de él hasta la fecha, la titularidad de Edinson Cavani en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras no parece estar en riesgo. Jorge Almirón lo tiene como una fija para el partido de este miércoles y también los hinchas siguen eligiéndolo como favorito por sobre Darío Benedetto y Miguel Merentiel en las diferentes encuestas de opinión que vienen realizándose desde el sábado en redes sociales.