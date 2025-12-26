No caben dudas de que en Boca todos los cañones apuntan al mercado de pases de cara al 2026, pero no corresponde únicamente a las posibles llegadas, sino que también son importantes las salidas. En ese sentido, Gonzalo Morales ocupa un rol relevante ya que regresa desde su préstamo y debe tomarse una decisión con su futuro para saber dónde jugará la próxima temporada.

Después de disputar el último año en Barracas Central, la cesión llegó a su punto límite y debe presentarse en Boca Predio a partir del 2 de enero para empezar la pretemporada junto al resto del plantel del Xeneize. De esta manera, el Toro vuelve a entrenarse con la azul y oro, a la espera de que la institución resuelva su situación contractual y así conocer qué camiseta vestirá próximamente.

Lo cierto es que todo indica que Gonzalo Morales no seguirá en Boca en 2026. Debido a una cuestión de gusto de Claudio Úbeda que optó por no tenerlo en cuenta al igual que el resto de los jugadores que vuelven de los préstamos, el delantero debe buscar un nuevo destino para continuar su carrera durante la temporada entrante, aunque a principio de año entrenará en el Predio.

Gonzalo Morales en Boca, tras anotarle un gol a Vélez en 2022. (Getty Images)

Esta determinación también está directamente ligada a las variantes en la posición. Únicamente en la zona ofensiva, Boca cuenta con 3 centrodelanteros, 3 extremos y va a ir en busca de al menos otro atacante más. Con ese objetivo en mente, quedaría prácticamente descartada la posibilidad de que el Toro pelee por ganarse un puesto en la consideración del director técnico actual.

Cabe recordar que el oriundo de Córdoba viene de dos cesiones consecutivas. Desde mediados de 2023 a fines de 2024, jugó 18 meses en Unión de Santa Fe, donde convirtió 9 goles en 43 partidos disputados. Tras volver brevemente al Xeneize, salió a préstamo por un año a Barracas Central y sumó 3 anotaciones y 1 asistencia en un total de 26 encuentros, hasta la reciente lesión.

Gonzalo Morales, en el último duelo entre Boca y Barracas Central. (Getty Images)

Su estadía en Boca fue muy breve: apenas jugó 9 partidos oficiales y convirtió 2 goles. Sin embargo, fue verdaderamente clave para la conquista de la Liga Profesional de Fútbol 2022 debido a que marcó un gol agónico ante Vélez en el último minuto que fue fundamental para la posterior consagración del certamen doméstico que tuvo una apasionante definición ante Independiente.

