En su plan de renovación para la temporada 2026 y con el objetivo de mejorar la defensa, River le hizo una oferta a San Lorenzo por Jhohan Romaña. Marcelo Gallardo quiere que el colombiano se convierta en el tercer refuerzo de este mercado de pases, pero la primera respuesta que llegó desde Boedo no fue positiva.

El Ciclón, que ya tiene a Sergio Costantino como presidente provisorio, rechazó la propuesta del Millonario. La misma era de 2 millones de dólares por el 50% del pase y la cesión del zaguero uruguayo Sebastián Boselli. Sin embargo, las nuevas autoridades del conjunto azulgrana no dieron el visto bueno.

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, San Lorenzo consideró insuficiente la oferta, ya que pretende vender la totalidad de su ficha y no la mitad como pretendían desde Núñez. De todas formas, las negociaciones continuarán en los próximos días.

Según pudo saber Bolavip, River le hará una nueva propuesta formal al club de Boedo por Romaña. Además, en las oficinas del Monumental hay optimismo para que la novela tenga un final feliz y que el marcador central de 27 años pueda ponerse la banda roja en la próxima temporada.

Los números de Jhohan Romaña en San Lorenzo

Desde su arribo a San Lorenzo a comienzos de 2024, Jhohan Romaña disputó un total de 83 partidos, con un saldo de 1 gol (a Palmeiras por la Copa Libertadores) y 2 asistencias. En sus 7.214 minutos en cancha, el colombiano recibió 28 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades.

En la última temporada, el zaguero tuvo 36 apariciones en el primer equipo y todas fueron como titular. Solo se perdió 3 juegos: San Martín de San Juan en abril por suspensión, Quilmes en julio por Copa Argentina debido a un desgarro y Sarmiento en noviembre por un esguince de tobillo.

El panorama de las centrales de River

Para el Muñeco, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero es su dupla de centrales titular. Además, Paulo Díaz -que continúa en el club- es la primera alternativa, mientras que Germán Pezzella se recupera de una dura lesión y recién regresaría a las canchas entre marzo y abril de 2026. Romaña llegaría para pelear por un puesto. Juan Carlos Portillo también puede jugar en esa posición.

