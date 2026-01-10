El recordado episodio en el que Boca debió jugar con juveniles durante dos partidos por haber roto la burbuja impuesto por la pandemia en 2020 y 2021, dejó varios protagonistas. Uno de ellos es Rodrigo Montes que disputó apenas un puñado de encuentros con la camiseta azul y oro, pero que no consiguió consolidarse en Primera División y ahora volvió a cambiar de equipo.

Después de su irrupción bajo la conducción técnica de Sebastián Battaglia que lo conocía de Reserva, el volante por derecha prácticamente no se asentó. Si bien en ese lapso de tiempo disputó 11 partidos oficiales y hasta convirtió un gol con el Xeneize, luego quedó relegado y debió salir en busca de nuevos destinos para continuar el comienzo de su carrera como futbolista profesional.

Lo cierto es que Rodrigo estuvo un año borrado en Boca, debido a que no había conseguido club. Sin embargo, ahora Montes se convirtió en nuevo jugador de Deportivo Rincón de Los Sauces. Con el claro objetivo de relanzar su carrera luego de una larga inactividad formal, el mediocampista recaló en el conjunto que milita en el Torneo Federal A, la tercera categoría del país.

Rodrigo Montes, nuevo refuerzo de Deportivo Rincón.

El elenco ubicado en la provincia de Neuquén fue fundado en 2012 y es uno de los más jóvenes de Argentina, pero mantiene un proyecto futbolístico ambicioso y pretende seguir escalando en el ascenso. Por ese motivo, el León fue en busca del volante de 25 años formado en las divisiones inferiores del Xeneize y que necesitaba un destino para volver a tener rodaje profesional.

A pesar de su corta edad, la institución ya subió varias categorías en el último tiempo y en 2024 disputó por primera vez el Federal A. En las últimas dos temporadas consiguió la permanencia y, ahora ya asentado, va en busca del anhelado ascenso a la Primera B Nacional para marcar un récord histórico en el club y empezar a codearse con los equipos más competitivos del país.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Montes fue uno de los juveniles de la Reserva de Boca que dieron la cara ante Banfield en 2021, cuando se le obligó a hacer cuarentena al plantel profesional tras los impactantes incidentes de los jugadores frente a las fuerzas de seguridad brasileñas luego del duelo con Atlético Mineiro que derivó en la eliminación de la Copa Libertadores de aquella edición.

Rodrigo Montes y Ángel Romero, durante un Boca ante San Lorenzo en 2021. (Getty Images)

ver también Jugó un Mundial con la Selección Argentina, fue goleador en México y quiere jugar en River: “Sería hermoso”

DATOS CLAVE

Rodrigo Montes se convirtió en nuevo refuerzo de Deportivo Rincón , después de estar un año borrado en Boca .

se convirtió en nuevo refuerzo de , después de estar un año borrado en . El equipo de Neuquén milita en el Torneo Federal A , es decir la tercera categoría del fútbol argentino.

, es decir la tercera categoría del fútbol argentino. Montes fue uno de los jugadores de la Reserva de Boca que debió jugar ante Banfield y San Lorenzo en 2021.

Publicidad