River Plate

Jugó un Mundial con la Selección Argentina, fue goleador en México y quiere jugar en River: “Sería hermoso”

El delantero albiceleste que milita en el exterior le abrió las puertas al Millonario en medio del mercado de pases.

Por Nahuel De Hoz

Germán Berterame, delantero argentino de Rayados de Monterrey.
© GettyGermán Berterame, delantero argentino de Rayados de Monterrey.

No caben dudas de que el mercado de pases de River es muy ambicioso y apostó fuerte por reforzar puestos claves. Sin embargo, todavía hay una posición a la que no apuntó a mejorar y fue una de las grandes falencias que derivaron en un paupérrimo 2025: un centrodelantero. En ese sentido, un futbolista de jerarquía se ofreció a volver al fútbol argentino porque su sueño es vestir La Banda.

Germán Berterame , el atacante de 27 años que surgió de San Lorenzo y emigró rápidamente, transita un excelente presente en México. Si bien todavía tiene contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y hasta convirtió 28 goles en 2025, protagonizó una entrevista exclusiva con ESPN en la que hizo público su máximo deseo de cara al futuro inmediato de su carrera.

Lo cierto es que, de forma inesperada, Berterame confesó que quiere jugar en River. El oriundo de Villa María no ocultó su sentimiento durante la conversación y reveló: “Cuando crucé a River en la cancha fue una alegría inmensa“. Pocos segundos más tarde, el goleador nacionalizado mexicano agregó: “Obviamente que quisiera jugar al menos una única vez. Sería hermoso para mí“.

Germán Berterame, delantero argentino de Rayados de Monterrey. (Getty Images)

Germán Berterame, delantero argentino de Rayados de Monterrey. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Germán amplió su discurso al respecto. “Fueron muchas sensaciones hermosas porque es un equipo que, cuando era chico, lo veía mucho y me gustaría estar“, manifestó sobre el duelo entre River y Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes 2025. “Ahora le deseo lo mejor en el campeonato”, añadió a su pasión por el Millonario.

Cabe recordar que Berterame disputó la Copa del Mundo Sub-17 en 2015 con la Selección Argentina, pero luego no volvió a tener participación con la albiceleste. Debido a sus años consecutivos entre Atlético San Luis y Rayados, consiguió la nacionalidad y generalmente es integrante del seleccionado de México, por lo que pelea por un lugar en el Mundial 2026 que está cada vez más cerca.

Marino Hinestroza se suma a Boca: el dorsal que usará tras irse de Atlético Nacional

ver también

Marino Hinestroza se suma a Boca: el dorsal que usará tras irse de Atlético Nacional

No conforme con revelar su anhelo de vestir la camiseta de River, el delantero no se olvida de sus raíces en el fútbol argentino. Por ese motivo, se tomó unos segundos para mencionar al club que lo convirtió en profesional y expresó: “Todavía tengo la espina de volver a San Lorenzo“. Vale resaltar que solamente disputó 8 partidos con el Ciclón, antes de pasar a Patronato y luego emigrar.

DATOS CLAVE

  • Germán Berterame realizó una entrevista y se ofreció a jugar en River, debido a que su sueño dentro del fútbol.
  • Berterame convirtió 28 goles en 2025 con la camiseta de Rayados de Monterrey, club en el que milita desde 2022.
  • El delantero de 27 años no titubeó y manifestó: “Quisiera jugar al menos una única vez. Sería hermoso para mí“.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

