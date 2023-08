En cuestión de minutos, Sergio Romero tuvo la oportunidad de redimirse en La Bombonera. Porque él había tenido mucha responsabilidad en el gol de Nacional que decretó el empate 2-2, pero más responsabilidad tuvo en la serie de penales que le dio a Boca la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Chiquito, un verdadero experto en la materia, tapó las ejecuciones de Juan Ignacio Ramírez, quien precisamente le había marcado el tanto del empate en dos, y otro del defensor colombiano Daniel Bocanegra, haciendo estallar a los hinchas en las tribunas.

“Es una alegría inmensa. Uno a pesar de tener una linda trayectoria, cuando viene a un club como Boca y te reciben con los brazos abiertos, es importantísimo. Soy un agradecido del club, de Román, de Jorge, de los que me dan la posibilidad de estar en este club hermoso y trato de hacer siempre lo mejor“, dijo apenas finalizado el encuentro.

Además, Romero se refirió a una de las claves de su destacada producción en los penales desde su llegada al Xeneize: “Yo estoy ahí para atajar. El trabajo que hacemos con Gayoso, con Javi García, con Brey, es espectacular. Y en los penales da sus frutos“, explicó.

Para Chiquito fue la primera tanda de penales como arquero de Boca en una competencia tan pesada como la Copa Libertadores, aunque reconoció que no hubiese querido llegar a esa instancia. “No lo soñé, porque a mí me gusta que mis compañeros hagan goles, que a nosotros no nos hagan goles. Hoy me tocó dar una mano. Es lindo cuando uno trabaja con gente que lo quiere y eso es lo que logramos”.

¿Cuántos penales atajó Sergio Romero en Boca?

Chiquito Romero tiene una gran efectividad en los penales desde su llegada a Boca, habiendo atajado un total de 6 de los 11 que le patearon. Sus víctimas fueron Central Córdoba, Banfield, Deportivo Pereira, Independiente y Nacional en dos ocasiones.

¿Qué récord rompió Boca ante Nacional?

Con la clasificación en la definición desde el punto de penal ante Nacional de Uruguay, Boca se convirtió en el equipo que más definiciones por penales superó en la historia de la Copa Libertadores, con un total de 14.

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.