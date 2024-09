Franco Colapinto debe seguir en la Fórmula 1. Así lo entiende James Vowles, su jefe de equipo en Williams Racing, y también sabe que sólo hay una plaza disponible hoy por hoy en la parrilla para la próxima temporada. Esa plaza es la de Sauber (que le cederá el lugar a Audi para el 2026), y allí es donde quieren sentar al argentino.

Días atrás Vowles daba una charla para el Wall Street Journal, y luego de la misma aceptó preguntas de los presentes, y una muy puntual fue sobre el futuro de Colapinto. Allí Vowles fue sincero y reconoció las intenciones de que siga en la F1 de la mano de Audi.

“Para transparentar, quiero decir que estamos en conversaciones para ver si ese es un camino para él y pudiera estar en la parilla con ellos por dos años“, afirmó James. El actual director de Williams busca una especie de “cesión”, para poder reincorporar a Colapinto en un futuro. “Franco siempre será parte de la academia y nuestro programa, de alguna forma. Porque esa es una de nuestras fortalezas, invertir en la academia”, agregó.

James Vowles quiere meter a Colapinto en el equipo Sauber mediante un acuerdo con Audi.

El Plan B de Williams si no consiguen lugar para Colapinto en Audi

Como no hay otra opción en toda la parrilla que no sea la de Sauber/Audi, Vowles explicó cuál será el plan a seguir de la escudería en caso de no conseguirle ese lugar a Franco Colapinto. “Lo que haremos el próximo año es, si es que Audi no lo toma, es darle un auto de dos años de antigüedad con especificaciones como las que tiene el que utilizamos ahora, para que pueda correr miles de kilómetros y mantenerse en buena forma“, detalló.

Si Colapinto no encuentra lugar, seguirá como probador de Williams.

“Trabajará con nosotros en el desarrollo de nuestro nuevo auto desde los simuladores y será un probador del equipo a la vez“, explicó, sobre el posible futuro de Colapinto como probador de Williams. También reconoció que le darán algunas FP1 en determinados Grandes Premios, aunque no detalló si eso será con el auto de Sainz o el de Albon.

En cualquier caso, a la temporada le quedan seis Grandes Premios todavía, por lo que Williams tiene tiempo para seguir negociando la plaza de Colapinto con Sauber y el argentino para seguir impresionando a directores de equipo y personalidades del mundo de la Fórmula 1. Algo que ya ha hecho, como reconoció Guenther Steiner.