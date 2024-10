Un ex arquero de la Selección Argentina reveló que habló con Chiquito Romero tras cumplir la sanción en Boca: “Lo noté apagado”

El 21 de septiembre de 2024 fue fatídico para el mundo Boca en general y para Sergio Romero en particular. River se impuso en el Superclásico disputado en la Bombonera por 1 a 0 con tanto de Manuel Lanzini y los hinchas estallaron contra algunos de los jugadores. Uno de los principales apuntados fue Sergio Romero, que venía de cometer algunos errores puntuales y a Chiquito no le gustó nada. Antes de ingresar al túnel se cruzó feo con algunos fanáticos y eso no cayó nada bien en la dirigencia.

A Romero lo sancionaros por dos partidos y así fue que Leandro Brey tuvo la oportunidad de defender el arco de Boca ante Belgrano en Córdoba y frente a Argentinos Juniors en la Bombonera. Con la salida de Diego Martínez y la llegada de Fernando Gago, se estima que Chiquito regresará a la titularidad el próximo sábado cuando el Xeneize visite a Tigre por la fecha 18 de la Liga Profesional.

Andújar bancó a Romero

Mariano Andújar, flamante mánager de Banfield, dialogó con ESPN y reveló la charla que tuvo con Sergio Romero: “Hablé con él y lo noté un poco apagado, a nadie le gusta vivir este tipo de situaciones. Pero no tengo dudas que él puede dar vuelta la situación. No hay que estigmatizarlo. Cometió un error que reconoció y el club ya lo sancionó”.

Además, agregó: “Ahora hablará el campo, donde siempre fue un futbolista con buenas prestaciones. Los arqueros siempre estamos expuestos a un montón de cosas, pero no tengo ninguna duda de que hoy puede ser titular en Boca”.

Mariano Andújar compartió plantel en la Selección Argentina con Romero. (Foto: IMAGO).

¿Cómo formaría Boca contra Tigre?

El Xeneize enfrentará al Matador en Victoria el próximo sábado desde las 19.15 horas en lo que será el debut oficial de Fernando Gago como director técnico de Boca. Su primer once sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón, Kevín Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Hay que destacar que Juan Barinaga podría jugar en lugar de Luis Advíncula y que otra duda que hay en la previa del partido ante el Matador es saber si jugará Brian Aguirre o lo hará Agustín Martegani, en caso de hacerlo el ex San Lorenzo, Zenón podría jugar unos metros más adelantado.