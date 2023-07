Cuando Hugo Ibarra dejó de ser el entrenador de Boca, su colaborador Roberto Pompei hizo mención a los referentes que tenía el plantel y adjudicó un papel muy importante a Darío Benedetto dentro del grupo. Con la llegada de Jorge Almirón, que sigue pensándolo como su centrodelantero titular, El Pipa fue perdiendo peso tanto dentro como fuera de la cancha e incluso comenzó a ser resistido por un importante número de hinchas.

Muchas veces se dijo que, por algunas declaraciones que generaron polémica hacia afuera y hacia adentro del plantel, Benedetto era un líder negativo para el Xeneize. Sin embargo, una gloria del club ni siquiera cree que se le pueda adjudicar el título de referente.

Enrique Hrabina, exjugador que defendió la camiseta de Boca entre 1985 y 1992, no solo generó polémica por sus últimas declaraciones contra River, acusándolo de ser favorecido por los arbitrajes y de regalar alrededor de 20 mil entradas por partido para llenar el Monumental. También miró hacia adentro del club de sus amores, opinó del nivel futbolístico actual y sobre los que son para él los líderes del plantel que comanda Almirón.

Consultado al respecto, primero intentó sacarse de encima la responsabilidad de decir si el Pipa era o no un referente en el plantel. “No estoy adentro. No lo sé. Yo trato con los senior, imaginate que a los chicos no los conozco”, empezó diciendo en diálogo con Radio La Red.

Sin embargo, a la hora de enumerar los jugadores que para él ejercen un liderazgo en el plantel, omitió el nombre de Benedetto. “Se me hace que los jugadores de carácter son Figal, Marcos Rojo, Chiquito Romero. Los más grandes, los jugadores de Selección. Me parece que en un momento Pipa quiso agarrar la bandera y en unas cuantas cosas se equivocó“, concluyó.