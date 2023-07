Todo se inició en una reflexión de Toti Pasman, quien destacó que pese a tener un estadio de capacidad mucho mayor River llena el Monumental en cada partido que disputa como local, en contraposición de lo que dijo haber visto en Boca, con diferentes claros en La Bombonera en sus últimas presentaciones.

En desacuerdo con esas palabras, quien se comunicó con el programa Fútbol 910 de Radio La Red para hacer un descargo fue Enrique Hrabina, exjugador del equipo Xeneize entre 1985 y 1992; además de estar ligado actualmente al fútbol senior del club.

“Nos están queriendo imitar, pero igualarnos jamás. ¡Olvidate! Están regalando entradas desde hace cinco años. Averigüen. Ustedes son periodistas, ustedes saben. La pasión que tiene el hincha de Boca no la tiene nadie en el mundo”, dijo apenas tuvo la palabra.

En la continuidad del diálogo, en el que no quiso dejar de señalar que River está recibiendo ayudas arbitrales y que es privilegiado con los horarios de los partidos, Hrabina fue ingresando en una acalorada discusión con nacho Goano, reconocido hincha del Millonario, quien lo acusó de querer resaltar solo cuestiones negativas y no ver lo que el equipo realmente genera en sus hinchas.

“Tranquilo. Escuchame lo que yo te digo. Debe regalar 20 mil entradas. River juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda. Te armo una lista desde hace ocho años y te la mando con videos. No me jodas. Lo positivo lo dicen ustedes, muchachos, todos los días. Yo te voy a decir lo negativo. Acá nadie se come una. Olvidate que yo voy a decir siempre la verdad. Yo sé que River regala entradas. ¿Vos no lo sabés?”, dijo subiendo el tono ante cada intervención del periodista.