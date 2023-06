El buen nivel mostrado por Chiquito Romero en líneas generales hizo que Boca no extrañe tanto a Agustín Rossi, gran figura en 2021 y 2022. Sin embargo, muchos recuerdan de la novela y su abrupta salida del club. El arquero, hoy en Flamengo, contó en ESPN varios detalles que no habían salido a la luz.

Rossi había viajado con el plantel a Abu Dhabi para jugar la Supercopa con Racing y, notificado de que no iba a atajar más hasta que se terminara su contrato, apareció la oportunidad de Al-Nassr. “Lo de Arabia surgió el día anterior, yo tenía en la cabeza volver”, aseguró el 1.

Y narró: “Se da la situación esa (la oferta de Al Nassr), hablo en el hotel con Román y le digo que estaba esa posibilidad. En esas 48 horas en Emiratos yo estaba ‘que si vuelvo, si no vuelvo’. A mi mujer le digo ‘creo que me quedo’. ‘¿Cómo que te quedás? Tenés que volver’, me responde”.

“En ningún momento dije ‘me quedo en Emiratos’, ‘me quedo en Madrid’ o lo que sea. Yo dependía del tema de papeles. Nosotros habíamos jugado y nos volvíamos a la hora y media al aeropuerto. En ese momento se define todo. Me subo el avión en Emiratos, llegamos a Madrid y en la escala cruzaron los papeles y tuve que firmar ahí”, detalló el arquero.

Y después contó las complicaciones: “Estuve casi 48 horas esperando la Visa, porque en Arabia necesitás la Visa de ingreso. En ese momento fui a un Shopping, me compré un poco de ropa, porque estaba con ropa de Boca, no había llevado nada. Encima después de Madrid hago el viaje de Atenas y en Atenas pierdo el vuelo”.

Y agregó: “Mi mujer no podía viajar porque el bebé no tenía ningún permiso para salir al exterior. Tuve la suerte de que en Arabia está la embajada de Argentina. Tuve que ir y hacer el permiso para que pueda salir”. ¡Una odisea!