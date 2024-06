La cantidad de futbolistas argentinos que juegan en la Premier League es cada vez más alta y podría subir aún más. En las últimas horas, se confirmó que un equipo de esa liga ofreció una millonada a cambio de un ex-Boca de gran actualidad: Agustín Rossi.

Bolavip Brasil informó que Nottingham Forest hizo dos propuestas en 2024 para contar con los servicios del arquero. La más reciente, que fue en mayo, era de 7 millones de euros, algo cercano 40 millones de reales. Sin embargo, Flamengo rechazó ambas propuestas porque considera al argentino una pieza clave.

Hace poco más de un mes, el arquero había hecho mención a aquella oferta en una entrevista con Radio La Red: “Estaba al tanto del interés de un club de la Premier que Flamengo descartó. Estoy de la mejor manera y en el futuro tendré otra chance”.

El pasado de Agustín Rossi en Boca

Rossi tuvo dos pasos por el conjunto de la Ribera, sumando un total de 151 partidos disputados, 111 goles recibidos y 72 vallas invictas. La del Xeneize es, por amplia diferencia, la camiseta que más veces vistió desde que es futbolista profesional.

Agustín Rossi, exarquero de Boca. (Foto: Getty Images)

El surgido en Chacarita levantó 6 trofeos con Boca. Fueron 3 torneos locales (2016/17, 2017/18 y 2022), 1 Copa Maradona (2020), 1 Copa Argentina (2021) y una Copa de la Liga (2022). En muchas de ellas fue determinante, sobre todo a la hora de atajar penales.

Rossi y la puerta abierta a atajar en River

Si bien nunca hubo un interés concreto por Rossi desde Núñez, el arquero no descartó ponerse el buzo del Millonario en un futuro. “Nunca le cierro las puertas a nada. Son cosas que después se van dando con el tiempo y por oportunidades. Es trabajo y uno lo tiene que tomar por ese lado“, declaró.

Sin embargo, unas semanas después de aquella frase, aclaró: “Por todo lo que me tocó vivir y el paso que tuve en Boca, hoy le diría que no a River. Estoy en Flamengo, no pienso en otra cosa. Lo que venga hacia adelante son opciones, pero si hoy tengo que dar una respuesta, sería que no“.