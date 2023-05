Ningún integrante de la delegación de Boca se fue conforme con el arbitraje de Darío Herrera y el resto del cuerpo arbitral, desde los asistentes hasta los integrantes de la cabina del VAR. En la última jugada del partido, River se quedó con los tres puntos gracias a un controversial penal que terminó convirtiendo Miguel Borja para sentenciar el Superclásico del Torneo LPF 2023.

Las primeras declaraciones no tardaron en llegar. A pocos minutos del pitazo final en el Monumental, Sergio Romero hizo su descargo en conferencia de prensa: “En ningún momento le consultó al VAR y viendo la jugada no es un penal cobrable. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo llamó. Le pregunté al jugador de River si le pegó y me dice que le toca la canillera“. Clima caliente.

Luego, el encargado de volver a dejar en claro la postura de Boca ante el penal sancionado sobre el final del Superclásico fue ni más ni menos que Jorge Almirón, entrenador del club de La Ribera. La pregunta del periodista Tato Aguilera en la salida de los equipos del vestuario parece haberle causado gracia y el DT reaccionó con un gesto ostensible.

“Jorge, ¿fue penal?”, le consultó el cronista de TyC Sports. La respuesta fue cortita y al pie: “¿Estás loco vos?”. La devolución, acompañada con el gesto del “montoncito”, evidencia la disconformidad del entrenador ante la decisión arbitral de Darío Herrera que definió el River-Boca en Núñez. Más de un hincha del Xeneize pensará lo mismo que su DT.