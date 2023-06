Tras haber abrochado su pasaje a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, Boca se prepara para recibir un mercado de pases donde piensa ser protagonista. Las posiciones a reforzar son varias, cuentó el periodista Augusto César junto a Vignolo en ESPN F90: un mediocampista ofensivo, un extremo y un delantero centro. A partir de ahí se armará una carpeta con varios nombres para consultar.

Uno de los apellidos que comenzó a sonar en los últimos días es el de Lucas Zelarayán, figura del Columbus Crew en la MLS. Al futbolista cordobés le resta un año de contrato en Estados Unidos y el archivo señala que es uno de los jugadores que más le gusta a Juan Román Riquelme, según sus propias palabras años atrás.

“El 10 de Belgrano me gusta mucho (Zelarayán). Me parece un buen jugador, me gustó mucho. Creo que lo hace muy bien”, declaró el actual vicepresidente de Boca, en diálogo con Sebastián Vignolo, en octubre de 2015. Semanas más tarde, el volante fue vendido a Tigres y en 2020 aterrizó en Columbus Crew, franquicia en la que actualmente se desempeña. ¿Será tiempo de volver en el corto plazo?

Cuánto pide Columbus Crew por Zelarayán

Con un vínculo hasta diciembre de 2024, con opción a renovar por un año más, el equipo de la MLS no está dispuesto a largar fácilmente a Zelarayán y, según contó el periodista Germán García Grova, Columbus Crew pretende una inalcanzable suma cercana a los 14 millones de dólares para desprenderse de su jugador franquicia. Esto rebaja las posibilidades de que juegue en Boca, pero la voluntad del futbolista también será un factor a tener en cuenta.