No fue una noche sencilla para Frank Fabra. Tras haber sido suplente por segundo partido consecutivo, el lateral izquierdo ingresó en el minuto 89′ y recibió la reprobación de toda La Bombonera. Al igual que en el Nuevo Gasómetro, los hinchas de Boca demostraron su enojo con el colombiano.

El primer aviso lo recibió en la entrada en calor, cuando sonaron los chiflidos pese a lo rápida que fue la mención de la voz del estadio. Cuando le tocó ingresar al encuentro (encima le tocó hacerlo después de la salida de Pol Fernández, otro silbado), todo el Alberto J. Armando se expresó.

Si algún hincha esperaba alguna reacción del zurdo, eso no sucedió. El jugador mantuvo la cara de póker mientras aplaudía la salida de su compañero. Aunque le duela, el 18 elige no demostrar tristeza, ni bronca, ni fastidio, ni cualquier otra sensación.

Qué dijo Martínez sobre el ingreso de Fabra

El DT fue consultado por la modificación que realizó a pocos minutos de finalizar el partido: “Frank es una persona muy noble y emocional. Sin dudas que no es lo mejor, la intención del cambio era aprovechar sus subidas por la banda izquierda, porque con el empuje de la gente pensamos que podíamos tener mayor profundidad.

“Buscábamos que además de tener el control, su apertura por banda sea con gente más fresca para darnos desnivel y finalizaciones”, explicó. Cerrando el tema, soltó: “La verdad que el día a día es muy bueno y siempre estas situaciones suceden y entre todos vamos a intentar solucionarlo”.

El pedido de disculpas de Fabra por su expulsión en la final

Al terminar el primer partido oficial de Boca en el año (0 a 0 vs. Platense en la primera fecha), el lateral tomó la palabra y habló de aquella jugada que perjudicó al Xeneize en el Maracaná. “Nunca me ha gustado hablar. Cometí un error como fue la expulsión. Estaba más dolido por el penal y ahí empieza mi alegato contra el árbitro”, soltó.

Luego, cerró: “El jugador de ellos (Nino) me empezó a decir ‘no te tires, negro’. Me enfoqué más en eso. Me hago cargo de mi error y vamos a seguir trabajando para mejorar“.