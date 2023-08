Exequiel Zeballos sigue creciendo desde su regreso de la lesión y Boca lo nota. El Changuito tiene participación en gran parte de los goles del equipo y ante Platense convirtió el 1-0 y asistió a Edinson Cavani en el segundo. Fue la gran figura del Xeneize en el encuentro.

Cuando le toca hablar, el delantero nunca se olvida de mencionar a Juan Román Riquelme, con quien mantiene una gran relación. Por eso, no sorprende el divertido momento que protagonizaron ambos una vez finalizada la victoria del equipo de la Ribera.

Cuando Zeballos estaba a punto de dar una nota para la TV, le acercaron un celular. ¿Quién era? ¡Román! El vicepresidente lo llamó desde su palco y tuvo un lindo ida y vuelta con el Chango. Un rato después, el jugador contó por qué se dio esa conversación.

Qué se dijeron Riquelme y Zeballos por teléfono

“Román ahí me habló, está en el palco y contento; es muy bueno eso. Me dijo que estoy agrandado, me dijo que no lo miré“, soltó el pibe, que se defendió del reproche: “Lo miré y estaba mirando a otro lado”. Divertido momento entre la joyita y el vicepresidente.