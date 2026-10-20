Alineaciones de PSG y Barcelona para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. PSG viene de ganarle 4-2 a Man City y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Barcelona viene de ganarle 4-1 a Galatasaray y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de PSG y Barcelona
PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitor Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Barcelona (4-3-3): Joan Garcia, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Rodri, Xavi Espart Font, Pedri, Fermin Lopez, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
La previa de PSG y Barcelona: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Parc des Princes
- Historial: 16 cruces — PSG ganó 6, Barcelona ganó 5 y empataron 5
- Último antecedente: 01/10/2025: Barcelona 1-2 PSG
- Próximo partido de PSG: vs. Villarreal, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Barcelona: vs. Aston Villa, martes 3 de noviembre