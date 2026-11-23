Mientras vinculan al futbolista argentino al actual bicampeón de Europa, el entrenador de Benfica dejó en claro la postura del club portugués.

En medio de rumores sobre el futuro de Gianluca Prestianni y mientras se habla de un interés del PSG por el futbolista de la Selección Argentina, Marco Silva, director técnico de Benfica, despejó todas las dudas con una contundente declaración.

Así como Prestianni fue tajante al referirse a su recordado cruce con Vinicius Junior y posterior sanción, desde el Benfica no titubearon al hablar del futuro del joven delantero surgido de Vélez Sarsfield.

“No le tengo miedo a nada. Ya saben cuál es la cláusula“, Silva respondió al ser consultado por Prestianni y los rumores del PSG, tras el triunfo de Benfica por la Taça de Portugal (la copa nacional). “Dije, cuando me preguntaron, que nuestros aficionados podían estar tranquilos. Reitero lo mismo respecto a este aspecto. Él tiene un contrato a largo plazo con nosotros.

“Gracias a sus méritos, estamos en la fase final de las negociaciones para renovarlo, pero el contrato que tiene actualmente y su duración nos permiten seguir trabajando con total tranquilidad. En ningún momento tuve que hablar de esto con Prestianni. Y si actualmente está en buena forma, es porque ha estado trabajando muy duro y está muy concentrado. Eso es lo que busco”.

Gianluca Prestianni, jugador de Benfica.

Contrato de Prestianni en Benfica

Según pudo saber BOLAVIP, el actual vínculo de Prestianni con el club portugués se extiende hasta 2029, aunque Benfica buscará renovarlo y extenderlo hasta 2031. De momento, el contrato incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Publicidad

El próximo contrato podría aumentar esa cifra, más aún teniendo en cuenta que el PSG, actualmente el pez más gordo del fútbol europeo, está tras los pasos de Prestianni. Las buenas actuaciones del argentino y su rol protagónico en el plantel convencieron al club de retenerlo y buscar la forma de extender su vínculo, que aún tiene tres años más de vigencia.

Con su gol en la victoria por 3-1 sobre Torrense en la Taça de Portugal, Prestianni alcanzó los 13 tantos en 21 partidos en la actual temporada.

En síntesis

Gianluca Prestianni , en carpeta del PSG, tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en Benfica.

, en carpeta del PSG, tiene una cláusula de rescisión de en Benfica. El club portugués negocia renovar su vínculo actual hasta el año 2031 .

. El argentino suma 13 goles en 21 partidos tras la victoria por Taça de Portugal.