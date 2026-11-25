PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. El PSG llega con el paso más firme de la fase de liga y quiere confirmarlo ante un rival que todavía no encuentra regularidad en Europa. La diferencia en la tabla es amplia y el partido puede marcar un quiebre para ambos.
Son cinco puntos los que separan a los dos equipos en la clasificación general, pero lo que está en juego va más allá de esa cuenta: el PSG pelea por meterse entre los mejores de la fase de liga y la Roma necesita sumar para no quedar al margen de todo cálculo de clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El PSG viene de una goleada categórica, 6-0 en cancha ajena ante Villarreal, y antes había superado al Barcelona y al Manchester City con la misma contundencia ofensiva. Son cuatro partidos jugados, doce puntos y el segundo lugar de la tabla general, un andar que lo pone entre los candidatos serios del torneo.
La Roma, en cambio, llega golpeada tras caer 3-2 de visitante frente al Manchester United. Antes había goleado 4-0 de local al Slovan Bratislava, aunque también sufrió una derrota 4-3 ante el Real Madrid. Con apenas cuatro unidades en cuatro presentaciones, el equipo italiano está 23° y necesita un resultado que lo reacomode antes de que la fase de liga se le escape.
El historial entre PSG y Roma
El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2017, y terminaron igualados 1-1 en Roma. No hay demasiada historia reciente para sacar conclusiones, así que este cruce funciona casi como un primer antecedente real entre los dos.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/07/2017
|Roma vs. PSG
|1-1
|International Champions Cup
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- PSG y Roma se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- PSG suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Barcelona y Man City.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.