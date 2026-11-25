PSG y Roma se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Parc des Princes, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. El PSG llega con el paso más firme de la fase de liga y quiere confirmarlo ante un rival que todavía no encuentra regularidad en Europa. La diferencia en la tabla es amplia y el partido puede marcar un quiebre para ambos.

Son cinco puntos los que separan a los dos equipos en la clasificación general, pero lo que está en juego va más allá de esa cuenta: el PSG pelea por meterse entre los mejores de la fase de liga y la Roma necesita sumar para no quedar al margen de todo cálculo de clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El PSG viene de una goleada categórica, 6-0 en cancha ajena ante Villarreal, y antes había superado al Barcelona y al Manchester City con la misma contundencia ofensiva. Son cuatro partidos jugados, doce puntos y el segundo lugar de la tabla general, un andar que lo pone entre los candidatos serios del torneo.

La Roma, en cambio, llega golpeada tras caer 3-2 de visitante frente al Manchester United. Antes había goleado 4-0 de local al Slovan Bratislava, aunque también sufrió una derrota 4-3 ante el Real Madrid. Con apenas cuatro unidades en cuatro presentaciones, el equipo italiano está 23° y necesita un resultado que lo reacomode antes de que la fase de liga se le escape.

El historial entre PSG y Roma

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en 2017, y terminaron igualados 1-1 en Roma. No hay demasiada historia reciente para sacar conclusiones, así que este cruce funciona casi como un primer antecedente real entre los dos.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 20/07/2017 Roma vs. PSG 1-1 International Champions Cup

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis