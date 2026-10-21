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Champions League

Bayern vs. Arsenal: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Arsenal, Champions League
Bayern vs. Arsenal, Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. Pocas noches de fase de liga tienen el cartel de esta: dos clásicos de Europa que ya se cruzaron 17 veces y que ahora necesitan sumar para no complicarse en la tabla general.

Todavía es octubre, pero en el nuevo formato cada punto pesa para meterse entre los ocho que avanzan directo. Ni Bayern ni Arsenal quieren quedar rezagados tan pronto.

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La actualidad de ambos equipos

El Bayern llega con una mezcla de sensaciones: después de golear 5-0 a Bodo Glimt, se topó con un empate 3-3 de visitante ante Viking que dejó dudas. Son 4 puntos en dos presentaciones y el 12° puesto, una posición que no refleja del todo su candidatura habitual en la competencia.

El Arsenal, en cambio, llega entonado. Ganó 1-0 en Napoli y después resolvió con comodidad 3-0 ante Lille de local, así que se mete en Alemania con puntaje perfecto y el 8° lugar de la tabla general, en zona de clasificación directa.

El historial entre Bayern y Arsenal

El historial entre ambos tiene 17 capítulos y una ligera ventaja para el Bayern, que ganó 8 y perdió 6, con 4 empates en el medio. En goles también manda el conjunto alemán, 33 contra 21. El antecedente más reciente, sin embargo, quedó para el Arsenal: 3-1 en Londres a fines de 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/11/2025Arsenal vs. Bayern3-1UEFA Champions League
17/04/2024Bayern vs. Arsenal1-0UEFA Champions League
09/04/2024Arsenal vs. Bayern2-2UEFA Champions League
18/07/2019Arsenal vs. Bayern2-1International Champions Cup
19/07/2017Bayern vs. Arsenal1-1International Champions Cup
07/03/2017Arsenal vs. Bayern1-5UEFA Champions League
15/02/2017Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
04/11/2015Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
20/10/2015Arsenal vs. Bayern2-0UEFA Champions League
11/03/2014Bayern vs. Arsenal1-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
  • Bayern suma 4 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Lille y Napoli.
Redacción Bolavip
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