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Champions League

Alineaciones de Atlético de Madrid y Bayern para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Atlético de Madrid y Bayern se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético vs. Bayern, Champions League
Atlético vs. Bayern, Champions League

Atlético de Madrid recibe a Bayern este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de empatar 1-1 con Stuttgart y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Bayern viene de empatar 2-2 con Arsenal y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Bayern

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Rodrigo Mendoza Martínez Moya, Pablo Barrios, Álex Baena, Lee Kang-in, Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.

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Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Lennart Karl, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane, Nathaniel Brown. DT: Aaron Danks.

La previa de Atlético de Madrid y Bayern: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 3 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano
  • Historial: 6 cruces — Atlético de Madrid ganó 2, Bayern ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 01/12/2020: Atlético de Madrid 1-1 Bayern
  • Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. Viking, miércoles 25 de noviembre
  • Próximo partido de Bayern: vs. Lille, miércoles 25 de noviembre
Redacción Bolavip
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