Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy.
Bayern llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Lille tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Lille viene de empatar 0-0 como visitante ante Bodo Glimt. El equipo ocupa el puesto 35 con 1 punto. Antes perdió 2-4 como local ante Galatasaray.
Bayern ganó 2-0 como visitante ante Atlético de Madrid en la fecha anterior. Bayern está 14° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Arsenal.
El historial entre Lille y Bayern
Lille y Bayern se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 de Bayern.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/11/2012
|Bayern vs. Lille
|6-1
|UEFA Champions League
|23/10/2012
|Lille vs. Bayern
|0-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Lille suma 1 punto en el torneo.
- Bayern suma 8 puntos en el torneo.