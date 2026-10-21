Lille vs. Galatasaray: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Hay partidos que se juegan tanto por el resultado como por salir del fondo de la clasificación general, y este es uno de esos casos. Lille y Galatasaray llegan sin sumar una sola unidad en lo que va de la fase de liga y necesitan reaccionar ya.

Ninguno de los dos puede permitirse otro traspié si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación directa. Con apenas dos fechas disputadas todavía hay margen, pero la diferencia de gol empieza a pesar.

La actualidad de ambos equipos

El Lille no pudo sostener el nivel que mostró en la Ligue 1 y en Champions se fue con las manos vacías en sus dos presentaciones: cayó goleado de visitante ante el Arsenal y antes había perdido en su cancha frente al Betis. Está 34° entre 36 equipos y necesita un triunfo para no quedar descolgado del grupo que pelea los octavos.

Galatasaray tampoco encontró rebote. Visitó el Camp Nou y volvió con una derrota abultada ante el Barcelona, y en la fecha anterior ya había caído como visitante frente al Sporting. El equipo turco marcha 35° con el mismo cero en la tabla que su rival de turno, así que la urgencia es compartida.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium .

y . Lille suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Galatasaray suma 0 puntos en el torneo.