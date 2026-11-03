Alineaciones de Galatasaray y Stuttgart para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Galatasaray recibe a Stuttgart este martes 3 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. Galatasaray viene de ganarle 4-2 a Lille y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Stuttgart viene de empatar 1-1 con Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Galatasaray y Stuttgart
Galatasaray (4-3-3): Uğurcan Cakir, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.
Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstädt, Grischa Prömel, Bilal El Khannouss, Atakan Karazor, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Führich. DT: Sebastian Hoeneß.
La previa de Galatasaray y Stuttgart: todo lo que hay que saber
- Día: martes 3 de noviembre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Rams Park
- Próximo partido de Galatasaray: vs. Aston Villa, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Stuttgart: vs. Inter, miércoles 25 de noviembre