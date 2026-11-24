Galatasaray recibe a Aston Villa este martes 24 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Rams Park. La fase de liga de la Champions empieza a apretar y ninguno de los dos puede permitirse otro traspié si quiere meterse entre los mejores puestos.
Los puntos valen doble a esta altura del torneo, con la tabla general empezando a definir quién entra directo a octavos y quién tiene que jugar el repechaje.
La actualidad de ambos equipos
Galatasaray llega golpeado en la tabla pero no en el ánimo: viene de ganarle 2-0 a Stuttgart después de una goleada sufrida ante Barcelona que dolió más de lo que muestran los números. Con 6 puntos en 4 partidos, el equipo turco está 18° y necesita sumar de local para no quedar al margen de la clasificación.
Aston Villa llega con otra energía, aunque el golpe más reciente también vino de Barcelona, que lo dejó sin margen de error con un 3-0 en condición de visitante. Antes de eso había mostrado un nivel altísimo, con un 6-0 contundente ante Fenerbahce y un triunfo cómodo frente a Viking. Con 9 unidades está 6°, en zona que hoy le permitiría meterse entre los puestos de clasificación directa.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Costa Rica: ESPN, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN, Disney+ Premium, Rush Sports 3
- El Salvador: ESPN, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Galatasaray y Aston Villa se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- Galatasaray suma 6 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 9 puntos en el torneo.