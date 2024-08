El nuevo formato de la UEFA Champions League obliga a los equipos gigantes a enfrentarse desde el inicio del certamen. Real Madrid, Manchester City, Inter, Bayern Múnich, Liverpool y otros equipos tendrán que verse las caras mucho antes de lo que estaban acostumbrados. El sorteo de la fase de liga dejó cruces apasionantes.

Este jueves se definió el destino de los 36 equipos en la fase de liga, instancia que reemplaza a la fase de grupos como forma de clasificar a octavos de final. Un software automatizado le dio 8 oponentes a cada club y muchos de ellos serán más que interesantes para los fanáticos.

Los resultados, en principio, son más que positivos pensando en el fixture: clásicos históricos y choques de gigantes. De hecho, las últimas cuatro finales de la Champions League se repetirán en el inicio de esta edición: Bayern Múnich vs. PSG (2020), Real Madrid vs. Liverpool (2021), Manchester City vs. Inter (2022) y Real Madrid vs. Borussia Dortmund (2023).

Fase de liga de la UEFA Champions League: los 10 mejores partidos

Liverpool vs. Real Madrid

Real Madrid vs. Dortmund

Real Madrid vs. Milan

Manchester City vs. Inter

Juventus vs. Manchester City

PSG vs. Manchester City

Bayern Múnich vs. PSG

Barcelona vs. Bayern Múnich

Liverpool vs. Milan

Inter vs. Arsenal

*Los días y horarios de cada partido se conocerán el próximo sábado 21 de agosto.

Otros buenos partidos de la Champions League

PSG vs. Atlético de Madrid

Arsenal vs. PSG

Leipzig vs. Liverpool

Bayer Leverkusen vs. Inter

Borussia Dortmund vs. Barcelona

Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen

Cómo se jugará la Champions League 24/25

Cada equipo deberá medirse ante ocho adversarios distintos (solo ida) y tendrá cuatro partidos de local y cuatro de visitante. Los 36 equipos participantes formarán parte de una misma tabla general y deberán sumar puntos para avanzar a los mata mata.

Quienes terminen del 1° al 8° puesto de la tabla pasarán directo a octavos de final. Los que lo hagan del 9° al 24, jugarán un repechaje (denominado ronda de playoffs) ida y vuelta, donde los ocho ganadores clasificarán y los perderores irán a la Europa League. Quienes terminen la fase de liga entre el puesto 25° y 35°, quedarán eliminados.

De octavos en adelante, el formato será igual que siempre, con eliminatorias ida y vuelta en octavos, cuartos y semifinales. La final será el 31 de mayo de 2025 en el Estadio Allianz Arena de Múnich.