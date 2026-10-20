Sabah FK vs. Dortmund: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 3 de la Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El cruce enfrenta a dos equipos con el mismo puntaje en la tabla, pero con historias muy distintas puertas afuera de la Champions.
Para Sabah FK el objetivo pasa por sostener el nivel que mostró en su última presentación, mientras que Dortmund necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la zona media del certamen.
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llega envalentonado después de golear 2-0 a Slavia Praga en su casa, un resultado que le permitió sumar sus primeros puntos tras la dura caída por 4-0 ante Manchester United. El equipo está 22° con 3 unidades en dos partidos, una posición que todavía puede mejorar si logra sostener la localía ante un rival de jerarquía.
Dortmund, en cambio, llega golpeado tras perder 1-0 como visitante frente a Bodo Glimt, un traspié que cortó el envión que había tomado con el 3-2 a Villarreal. Con 3 puntos y el puesto 18, el equipo alemán sabe que no puede permitirse otro resultado adverso si quiere meterse entre los mejores de la fase de grupos.
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos en el torneo.