Alineaciones de Dortmund y Betis para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de ganarle 2-1 a Sabah FK y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Betis viene de ganarle 1-0 a Feyenoord y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Dortmund y Betis
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer, Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha, Fábio Silva, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.
Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Francisco García, Pablo Fornals, Isco, Marc Roca, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
La previa de Dortmund y Betis: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Signal Iduna Park
- Historial: 1 cruces — Dortmund ganó 1, Betis ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 01/08/2015: Dortmund 2-0 Betis
- Próximo partido de Dortmund: vs. Arsenal, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Betis: vs. Slovan Bratislava, martes 24 de noviembre