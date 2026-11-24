Arsenal recibe a Dortmund este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Emirates Stadium. Arsenal viene de ganarle 2-1 a Slavia Praga y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Dortmund viene de ganarle 2-1 a Betis y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Arsenal y Dortmund
Arsenal (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Declan Rice, Martín Odegaard, Myles Lewis-Skelly, Noni Madueke, Viktor Gyökeres, Christos Tzolis. DT: Mikel Arteta.
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Konstantinos Karetsas, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Fábio Silva. DT: Niko Kovač.
La previa de Arsenal y Dortmund: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Emirates Stadium
- Historial: 9 cruces — Arsenal ganó 5, Dortmund ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 09/08/2026: Arsenal 2-3 Dortmund
- Próximo partido de Arsenal: vs. Real Madrid, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de Dortmund: vs. Inter, miércoles 9 de diciembre