Dortmund vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

Dortmund y Betis se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Betis este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Signal Iduna Park. El que gane se mete entre los ocho primeros de la fase de liga, y los dos equipos llegan con argumentos para reclamarlo. No es un partido de trámite para ninguno de los dos.

La tabla todavía se puede mover mucho en esta Champions, y un triunfo acá vale doble: suma de a tres y deja al rival golpeado en la pelea por meterse entre los mejores puestos.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund viene de un andar irregular en Europa: cayó ante Bodo Glimt y recién pudo reponerse con un triunfo ajustado frente al Sabah FK. En la liga de grupos general está 16°, con apenas 6 puntos en tres presentaciones, así que necesita reafirmarse como local para no quedar relegado en la pelea por los primeros puestos.

El Betis llega en un momento mucho mejor. Ganó sus últimos tres compromisos, incluidos los dos más recientes como local ante Feyenoord y Porto, y se instaló 7° con 9 puntos. Afuera de España también responde: el triunfo sobre Lille en la fecha inicial confirma que el equipo no depende de la localía para sumar.

El historial entre Dortmund y Betis

Los antecedentes entre ambos son mínimos: solo se cruzaron una vez, en 2015, y aquella vez el Dortmund se impuso 2-0. No hay mucho más para leer de la historia reciente, así que el presente de cada uno pesa más que cualquier dato del pasado.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 01/08/2015 Dortmund vs. Betis 2-0 Club Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis