Arsenal y Dortmund se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Emirates Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Arsenal recibe a Dortmund este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Emirates Stadium. Con apenas un punto de diferencia en la tabla, lo que está en juego acá pesa más de lo habitual: meterse entre los mejores ocho antes de que la fase de liga se termine de definir.

Ganar hoy prácticamente asegura a cualquiera de los dos un lugar entre los clasificados directos a octavos, algo que en el nuevo formato de la Champions vale oro cuando quedan pocas fechas por jugar.

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega como tercero del grupo general con 10 puntos en cuatro partidos, una campaña sólida que incluye el empate ante Bayern y un triunfo trabajado de visitante frente al Slavia Praga. El equipo londinense no pierde en la competencia y quiere aprovechar la localía para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

El Dortmund viene de ganarle a Betis como local y llega envalentonado pese a estar 12° con 9 unidades, producto de una campaña irregular que tuvo una caída clara ante el Bodo Glimt. Los alemanes necesitan un golpe de autoridad lejos de casa para meterse en la pelea directa y no depender de la diferencia de gol en las últimas fechas.

El historial entre Arsenal y Dortmund

El historial entre ambos tiene nueve antecedentes y una ligera ventaja para el Arsenal, que ganó cinco veces por tres del Dortmund y un empate, con una diferencia de gol mínima a favor de los ingleses. El duelo más reciente, en la pretemporada de este año, lo ganó el Dortmund 3-2 en campo del Arsenal, un antecedente fresco que los alemanes van a tener presente.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2026 Arsenal vs. Dortmund 2-3 Emirates Cup 26/11/2014 Arsenal vs. Dortmund 2-0 UEFA Champions League 16/09/2014 Dortmund vs. Arsenal 2-0 UEFA Champions League 06/11/2013 Dortmund vs. Arsenal 0-1 UEFA Champions League 22/10/2013 Arsenal vs. Dortmund 1-2 UEFA Champions League 23/11/2011 Arsenal vs. Dortmund 2-1 UEFA Champions League 13/09/2011 Dortmund vs. Arsenal 1-1 UEFA Champions League 30/10/2002 Dortmund vs. Arsenal 2-1 UEFA Champions League 17/09/2002 Arsenal vs. Dortmund 2-0 UEFA Champions League

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Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis