El exabrupto del Kun Agüero por el que tuvo que pedir perdón: "Me olvidé que estoy en vivo"

Una vez más, Sergio Agüero divirtió a todos durante un partido de Champions. Con Carlitos Tevez como invitado estelar, el Kun vivió los inolvidables 120 minutos que protagonizaron Real Madrid y Manchester City. Por cuestiones lógicas, el triunfo del Merengue no le cayó para nada bien.

Mucho se habló de la reacción del ex-Independiente luego de cada gol madrileño. Él y el Apache se sorprendieron tanto como todos los que nos dimos el lujo de seguir el encuentro por televisión. Sin embargo, un rato después del penal de Benzema, el Kun se acordó que quería ir a la final en París y se fue de boca.

"Ahora, así como está el resultado, no voy a París boludo... ¿Qué voy a ver, boludo? ¿Real Madrid contra el Liverpool? Me chupa bien la pija", soltó Sergio, que rápidamente se arrepintió: "Uy, perdón. Se me fue todo. Mala mía, la concha de la lora".

Mientras Tevez se mataba de risa, Agüero siguió: "¡Me olvidé que estoy en stream, boludo! Pensé que estaba hablando con vos, me olvidé. Es que te pasa eso, te olvidás". ¡Tranquilo, Kuni!