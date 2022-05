La garra y la actitud. Meter. Morder. Trabar. Todos estos aspectos hicieron que un Villarreal sin figuras rutilantes pueda estar en partido ante un Liverpool al que los distintos se le caen de los bolsillos. Aunque claro, en el complemento a los españoles se le terminaron las piernas y los de Klopp arrasaron con todo. Con un abultado global de 5-2, que queda largo después de ver el PT de la vuelta, la visita se metió en la final y espera rival. Y sí, a estas alturas de la Orejona, jerarquía mata actitud.

El primer tiempo no lo imaginaba ni el hincha más fanático del Submarino Amarillo. Con una presión coordinada y constante, los de Unai Emery fueron protagonistas del duelo. Enfrente, los ingleses, aturdidos y asombrados ante la postura de un equipo que en la ida no había discutido la tenencia de la pelota, no supieron defenderse. Así, gracias a los goles de Boulaye Dia y Francis Coquelin, los dueños de casa se fueron al descanso 2-2 en el global. En partido. Con un resultado impensado.

Después de una charla de Jürgen Klopp, el Liverpool mostró las garras. Con el ingreso del colombiano Luis Díaz y un Sadio Mané encendido, los visitantes desplegaron su juego majestuoso. Desbordes, pases filtrados, velocidad en las transiciones y definiciones acordes a la jerarquía de sus figuras. Los ingleses hicieron todo bien en el complemento, marcaron tres tantos y sellaron su pasaje a la gran final.

Liverpool y tres goles de oro para llegar con toda la confianza a la final de la Champions

Fabinho convirtió el primer tanto de los Reds con un disparo en el que Gerónimo Rulli podría haber hecho más. Luego, Luis Díaz de cabeza empató el match tras un centro deluxe de Alexander-Arnold y, ya con los españoles tirados al ataque, Sadio Mané terminó con las esperanzas del Submarino Amarillo tras una salida apresurada del arquero argentino. 3-2 en la vuelta y a otra cosa...

Liverpool espera finalista: ¿quién viene del otro lado de la llave?

La finalísima de la Champions ya tiene fecha, día, horario, sede y un participante. Ahora, el Liverpool aguarda por Manchester City o Real Madrid para el duelo que tendrá lugar el 28 de mayo a las 16:00 horas de Argentina en el Stade de France. En la otra llave, la ida fue 4-3 para el City de Guardiola. Klopp y compañía mirarán el partido con la tranquilidad de tener su lugar asegurado.