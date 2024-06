La Blanquirroja tiene que ganar sí o sí si quiere tener chances de avanzar a la siguiente fase y no podrá contar con una de sus figuras para el partido decisivo.

La Selección Argentina tiene todo listo para enfrentar su última prueba en la Fase de Grupos de la Copa América 2024. Será este sábado contra la Selección de Perú y, con la clasificación a cuartos ya en el bolsillo, Lionel Scaloni ensayará varias alternativas. Por el contrario, Perú tendrá que jugarse el todo por el todo, y afrontará el partido con una importante baja.

Jorge Fossati tendrá una importante actualización que realizar en el once inicial que enfrentará a la Selección Argentina con la confirmada baja de Luis Advíncula. El futbolista de Boca sufrió una lesión en su talón en el estreno ante Chile, y fue descartado para el partido contra Canadá, con la esperanza de estar disponible para el partido del sábado.

No obstante, Advíncula no ha sido parte de los entrenamientos previos al partido realizados por Jorge Fossati, y no estaría en el equipo titular para el encuentro clave contra Argentina. Así lo advirtieron los medios peruanos, que siguen de cerca las acciones del seleccionado en la Copa América.

El probable XI de Perú para enfrentar a Argentina

Desde Perú aseguran que Advíncula no llega para ser titular contra Argentina.

De acuerdo al Diario Líbero, el once que alistaría Jorge Fossati para enfrentar a la Selección Argentina este sábado en el Hard Rock Stadium sería el siguiente: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López, Bryan Reyna y Gianluca Lapadula.

En comparación al equipo que cayó contra Canadá por 1 a 0 en el Sporting Park de Kansas, Fossati daría ingreso a Aldo Corzo por el suspendido Miguel Araujo y Bryan Reyna por Edison Flores sería la única modificación 100% táctica. Finalmente, también existe la posibilidad de que Anderson Santamaría se gane un lugar en el once, lo cual se decidirá en los últimos entrenamientos.

¿Qué necesita Perú para pasar a Cuartos de Final?

Para clasificar a Cuartos de Final, Perú necesita vencer a la Selección Argentina por un mejor resultado que el que consiga Chile ante Canadá. O bien, un empate entre estas dos selecciones, lo cual también le sería suficiente para avanzar, siempre en el escenario en que logre ganarle a los vigentes campeones del mundo.