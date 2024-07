Este lunes marcó el cierre del Grupo C de la Copa América 2024 con la disputa de Panamá vs. Bolivia y Uruguay vs. Estados Unidos a la vez. Y justamente en el partido que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium hubo polémica con el gol que marcó el triunfo de la celeste y la eliminación del local de la competencia.

Uruguay venció al conjunto norteamericano por 1 a 0 con un gol en el cual, al menos a simple vista, Mathías Olivera aparecía en fuera de juego a la hora de activarse su participación en la jugada. El VAR revisó la jugada y decidió convalidar el gol que, en conjunto con el triunfo de Panamá ante Bolivia, resultó en la impactante eliminación de Estados Unidos.

Esta mañana, CONMEBOL compartió los audios del VAR a lo largo del partido, buscando añadir transparencia. La jugada del único del encuentro fue la única investigada y el análisis resultó en lo siguiente: “El VAR, en su chequeo protocolar al marcarse un gol, con su herramienta de líneas virtuales, logra identificar que el atacante que patea a gol se encontraba en la misma línea que el penúltimo defensor, utilizando como referencia el pie de este último.”

Los audios del VAR en el gol de Uruguay vs. Estados Unidos en la Copa América

Los árbitros encargados del VAR en el encuentro fueron los ecuatorianos Carlos Orbe y Brayan Loaiza. Luego de tirar las líneas, se encargaron de comunicarle al peruano Kevin Ortega, árbitro principal en el campo de juego, que había “overlay”, y se mantuvo la decisión en campo: gol de Uruguay.

Las imágenes siguen dejando a los espectadores con más dudas que certezas, puesto que los ángulos de cámara parecen mostrar parte del físico de Mathías Olivera por delante de la posición del último defensor norteamericano. No obstante, el gol subió al marcador y fue el que selló el resultado final.

Uruguay avanzó como líder del Grupo C, con puntaje perfecto, y enfrentará en Cuartos de Final de la Copa América 2024 al segundo clasificado del Grupo D, puesto que hoy le corresponde a Brasil. Por su parte, Estados Unidos quedó eliminado, marcando así la segunda gran sorpresa del campeonato, tras lo sucedido con México.