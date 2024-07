En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Argentina afrontó este domingo la final de la Copa América 2024 ante su par de Colombia. La albiceleste disputó su encuentro más exigente en el torneo y se notó en cuanto al roce entre los equipos.

Lionel Messi arrancó como titular en la final del un torneo en el que tuvo dudas en cuanto al físico por una lesión muscular sufrida en el segundo partido ante Chile. La Pulga descansó en el tercero, ante Perú y jugó limitado en cuartos ante Ecuador, pero no logró mostrar su mejor versión.

Este domingo, en el promedio de la primera parte, Messi se dobló el tobillo derecho en un cruce con Santiago Arias en el fondo de cancha. El delantero de Inter Miami aguantó hasta el entretiempo y volvió a salir para el complemento. Sin embargo, en el minuto 15 tuvo que pedir el cambio.

El astro se resintió y se fue al banco de suplentes, en dónde soltó todas sus lágrimas. Las imágenes entristecieron a todos los futboleros, menos a Álvaro Morales, que soltó un durísimo tuit cuando la transmisión mostraba a un Messi quebrado en llanto.

“¡Messi no jugará el Mundial! No le da más en lo físico… porque en el carácter y en la personalidad jamás le ha dado. Es un exfutbolista desde hace más de cinco años. Un exfutbolista. Ya no puede. Si tiene sentido común debe retirarse hoy. Le recordaré como el tercer o cuarto mejor de la historia. Solo porque me cae bien“, soltó el polémico periodista mexicano.

Las comparaciones de Messi con Cristiano Ronaldo

Lejos de quedarse con esa brutal crítica, el mexicano comparó situaciones similares que vivió el delantero portugués y tomó partido por el Bicho. “¿Y los Messilovers que criticaban a CR7 por llorar? ¿Les cortaron el WIFI o se quedaron sin saldo?”, disparó.

Además, se refirió a cuándo Ronaldo se lesionó para la final de la Eurocopa 2016 y la vivió del otro lado de la línea de cal: “Cristiano se levantó a dirigir al Euro para ganarla. Messi se quedó en la banca. (Llorando)”.