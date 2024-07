Los incidentes entre jugadores uruguayos y público colombiano tras las semifinales de la Copa América hicieron que Marcelo Bielsa se desatara en la conferencia de prensa posterior e hiciera públicas sus opiniones en contra de la Conmebol, la FIFA y la organización.

Como respuesta, el organismo que regula al fútbol en Sudamérica la abrió un expediente por sus declaraciones. A casi dos semanas de aquel suceso, Ignacio Alonso se refirió a las frases que soltó el entrenador argentino en una entrevista con el programa Fútbol A Primera Vista.

Aunque el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol admitió que algunos de los dichos del DT son ‘compartibles’, se diferenció del resto de sus comentarios en aquella conferencia.

“La conferencia tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y otros que no son compartibles. Eso es un tema que lo tiene que evaluar cada uno. Yo te puedo decir que con respecto a la asimilación de la situación anterior con el FIFA Gate no me parece que sea asimilable a la situación actual“, explicó Alonso.

Y completó: “Creo que hay aspectos de la conferencia que entiendo yo que son muy propios de su opinión, pero que no representan a la opinión de la Asociación Uruguaya de Fútbol“.

Las declaraciones de Bielsa en la conferencia de prensa

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones… Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores“, dijo el rosarino.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más“, completó.