Ricardo Gareca tendrá este viernes un debut por demás especial con la Selección de Chile en la Copa América, porque su rival en Texas será Perú, seleccionado al que condujo a disputar el Mundial de Rusia en 2018 y que dejó a las puertas de clasificar también a la última Copa del Mundo en Qatar, siendo eliminado en el Repechaje por Australia en los penales.

Si bien su alejamiento no había generado polémicas por entenderse que se había culminado con un largo y exitoso ciclo, su asunción al frente del seleccionado chileno con el que históricamente ha existido una gran rivalidad provocó un gran descontento en Perú, que se hizo notar con mayor fuerza a medida que se acerca el horario del cara a cara que completará la primera fecha para el Grupo A, en el que Argentina ya se impuso 2-0 a Canadá.

La columna de El Bombardero en el popular diario Trome fue prueba de lo caldeados que están los ánimos en tierras criollas con El Tigre, también lo fácil que muchas veces se pierde la memoria en función del enojo. El periodista que mantiene su verdadero nombre en el anonimato recurrió a numerosos descalificativos con el entrenador argentino.

“Esta noche será la primera vez que le vea la cara al ‘Tigre’, para mí el más grande traidor que desfiló por la ‘Blanquirroja’. El ‘milonguero’ y ‘charlatán’ que se sentía un peruano más, a quien le dimos vida, millones de dólares, renombre y no aceptó la oferta de renovación por unos pesos menos“, escribió como previa al duelo entre chilenos y peruanos.

En Perú apuntan contra Gareca previo al duelo ante Chile.

“Año y medio después, por esa misma cantidad firmó por el enemigo. Lo tenía tarifado de hace tiempo, pero por tres puntos en mesa pasó piola. Los hinchas deberían imprimir billetes de un dólar con su rostro y tirárselo desde las tribunas. No me da miedo su capacidad, pero sí me dará bronca que por un vestido de novia se le presente la virgen”, agregó.

Fossati se mostró sorprendido con una decisión de Gareca

Jorge Fosatti, entrenador de la Selección de Perú, fue consultado en conferencia de prensa por la ausencia de Arturo Vidal para representar a Chile en la Copa América y reconoció haberse sorprendido con la decisión que tomó Ricardo Gareca.

“Lo único que te voy a responder es que sí me sorprendió, porque tiene todo un pasado en la Selección y ha sido un embajador de Chile en el mundo. Sobre si lo va a favorecer o perjudicar, sería un atrevimiento de mi parte meterme. Son decisiones que uno a la distancia respeta. Él sabrá por que lo hizo”, manifestó.

¿A qué hora juegan Chile y Perú?

El partido entre las selecciones de Chile y Perú que pondrá cierre a la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024 se disputará este viernes 21 de junio desde las 21.00 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Aarlington, Texas.