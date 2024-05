Hace escasas semanas, Luis Advíncula rememoró el paso de Ricardo Gareca por la Selección de Perú y, si bien fue elogioso hacia el Tigre, también recordó un polémico episodio que se dio en su momento entre él y el entrenador. Es que en 2016, en plena competencia de Eliminatorias y con la Copa América en el medio, Gareca decidió borrar a Advíncula de la Selección por la vida nocturna que frecuentaba el peruano y por una aparición en un programa de espectáculos.

Recientemente, el actual jugador de Boca habló al respecto y criticó su accionar, pero también fue duro con el DT argentino por sus contradicciones. “Me dijo que no veía la vida privada y estuve ocho meses afuera“, expresó hace pocas semanas el lateral derecho al respecto.

Este lunes pasado, tras sus declaraciones, Ricardo Gareca rompió el silencio y respondió a aquel testimonio de Advíncula contra su persona. En diálogo con Hugo Balassone, el actual DT de Chile esbozó: “A veces el jugador, como todos nosotros y los entrenadores, nos desenfocamos. Pero eso no significa que no nos volvamos a enfocar o alinear. Todos tenemos altibajos. Estamos en un momento espectacular y de pronto caímos o no tenemos la lucidez que antes teníamos“.

Además, señaló: “La única intención que tengo es tratar de ver a los muchachos que están alineados. Y hay otros que, por problemas personales y diferentes motivos de la vida misma, se pueden desenfocar. Uno lo que trata es ver a muchachos que están mejor enfocados que otros. Y los que no, por más que sean figuras muy importantes, hay que tratar de esperarlos, nada más“.

Por último, respecto a Advíncula, fue elogioso sobre su nivel futbolístico: “Luis es un jugador sensacional, de los mejores del mundo. Él lo sabe porque siempre se lo he dicho. Hoy lo está demostrando. Mi intención fue que puedan estar y entiendan la gran responsabilidad que se tiene en ese aspecto“.

Advíncula y Gareca en Perú durante el Mundial 2018

Todas las declaraciones de Advíncula sobre Gareca y la polémica en Perú

En diálogo con el periodista Horacio Zimmermann, Advíncula fue duro respecto a aquella polémica por la que Ricardo Gareca lo borró en la Selección Peruana: “Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección, no fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije ‘¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo’”.

Tras no guardarse nada, Advíncula también recordó cómo fue su diálogo con el cuerpo técnico liderado por Gareca tras el episodio que lo privó de la Copa América Centenario, en 2016: “La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del ‘top’ (integrantes del CT de Gareca), el ‘top’ entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo ‘tranquilizate, yo no veo la vida privada’. Dije ‘estoy bien, estoy piola’. ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”, manifestó. A lo que completó: “Con la respuesta que me dieron, me dejó medio medio, por ahí podría estar. Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía”.

Los números de Luis Advíncula en Boca

Desde su llegada al Xeneize, Luis Advíncula acumula 5 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 119 encuentros oficiales con la camiseta de Boca. Además, se consagró campeón de cuatro títulos a nivel local. Además, el lateral derecho renovó su contrato el pasado lunes hasta diciembre de 2026.